Окупанти обстріляли Прилуки на Чернігівщині: зафіксовано "прильоти" трьох ракет
Російські нацисти нанесли ракетний удар по місті Прилуки Чернігівської області
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус
"Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця "прильотів", – написав він.
- Нагадаємо, рашисти зі своєї території обстріляли прикордоння Сумщини: було чути близько 30 вибухів.
- Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину, загинула щонайменше одна людина.
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