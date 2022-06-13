Про це інформує у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Рашисти почали обстрілювати прикордоння Сумської області близько шостої години ранку.



"Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку 3 "прихода" з міномета. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що загарбники гатили з території Росії. На ранок 13 червня постраждалих та руйнувань немає, утім інформація уточнюється.

10 червня на Сумщині росіяни 7 разів обстріляли з міномета Середино-Будську громаду.

Уночі 11 червня на Сумщині росіяни з мінометів обстріляли Ворожбу й Шалигінську громаду, пошкодивши будинки та лінії електропередач.

Росіяни 12 червня гатили по Миропільській та Білопільській громадах Сумської області.

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