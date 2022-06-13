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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину, загинула щонайменше одна людина

13 червня, 2022 понедiлок
07:36
війна з Росією Ураган

Росіяни в ніч на понеділок, 13 червня, обстріляли населені пункти Криворізького району

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог ударив з "ураганів" по житловим кварталам Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла", – йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації повідомили, що в Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

Міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий повідомив про пошкодженні лінії газопостачання та електропостачання.

"Наразі проводиться перевірка міста на наявність нерозірваних касетних снарядів. Ворог на території громади відсутній. Обстріли ведуться на відстані", – написав він. 

Мешканців Зеленодольської ОТГ просять не виходити на вулицю, поки зі снарядами на вулицях не пропрацюють сапери ДСНС.

  • 10 червня російські нацисти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Дніпропетровщини.
  • 11 червня російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області касетними снарядами.
  • 12 червня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: загинула жінка в Покровській громаді.
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