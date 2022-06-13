Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину, загинула щонайменше одна людина
Росіяни в ніч на понеділок, 13 червня, обстріляли населені пункти Криворізького району
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог ударив з "ураганів" по житловим кварталам Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла", – йдеться в повідомленні.
У військовій адміністрації повідомили, що в Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.
Міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий повідомив про пошкодженні лінії газопостачання та електропостачання.
"Наразі проводиться перевірка міста на наявність нерозірваних касетних снарядів. Ворог на території громади відсутній. Обстріли ведуться на відстані", – написав він.
Мешканців Зеленодольської ОТГ просять не виходити на вулицю, поки зі снарядами на вулицях не пропрацюють сапери ДСНС.
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