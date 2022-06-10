РФ обстріляла Дніпропетровщину з "градів"
Російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Широківську та Зеленодольську громади
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
"З "градів" окупанти обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад. По населеним пунктам не влучили, постраждалих немає. В інших громадах області станом на цю хвилину все спокійно й протягом дня обстрілів не було", - написав він.
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