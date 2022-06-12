Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинула жінка, зруйновано будинок
На Дніпропетровщині 12 червня росіяни вбили жінку, зруйнували будинок і спричинили пожежу в парку
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - зазначив він.
У Зеленодольскій громаді сталася пожежа в парку внаслідок обстрілу "ураганами". Рятувальники загасили вогонь. Люди не постраждали.
- 11 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську й Широківську громади, поранили двох людей і пошкодили будинки.
- Також вони обстріляли касетними снарядами Синельниківський район, спричинивши пожежі в будинках.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе