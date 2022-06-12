Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - зазначив він.

У Зеленодольскій громаді сталася пожежа в парку внаслідок обстрілу "ураганами". Рятувальники загасили вогонь. Люди не постраждали.

11 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську й Широківську громади, поранили двох людей і пошкодили будинки.

Також вони обстріляли касетними снарядами Синельниківський район, спричинивши пожежі в будинках.

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