Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двом громадам - Зеленодольській та Широківській. Бив по населених пунктах і з артилерії, і з "ураганів". Двоє людей поранені. Вони у лікарні", - зауважив він.

Унаслідок обстрілів пошкоджено будинки, старостат і Будинок культури. Велика Костромка залишилася без світла й газу.

10 червня російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb