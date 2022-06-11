Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: за добу дві людини зазнали поранень
На Дніпропетровщині 11 червня росіяни обстріляли Зеленодольську й Широківську громади, поранили двох людей і пошкодили будинки
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двом громадам - Зеленодольській та Широківській. Бив по населених пунктах і з артилерії, і з "ураганів". Двоє людей поранені. Вони у лікарні", - зауважив він.
Унаслідок обстрілів пошкоджено будинки, старостат і Будинок культури. Велика Костромка залишилася без світла й газу.
10 червня російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.
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