РФ обстріляла Дніпропетровщину касетними снарядами
11 червня російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, спричинивши пожежу в будинках
Про це повідомило обласне управління ДСНС у Facebook.
"Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник. Загорання вже ліквідовано. У будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни. На городі рятувальники знайшли 25 воронок від детонування касетних елементів", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС повідомили, що місце удару розташоване в Покровській громаді. Постраждалих немає.
- На Дніпропетровщині 11 червня росіяни обстріляли Зеленодольську й Широківську громади, поранили двох людей і пошкодили будинки.
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