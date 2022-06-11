РФ обстріляла Дніпропетровщину касетними снарядами

Про це повідомило обласне управління ДСНС у Facebook.

"Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник. Загорання вже ліквідовано. У будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни. На городі рятувальники знайшли 25 воронок від детонування касетних елементів", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що місце удару розташоване в Покровській громаді. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині 11 червня росіяни обстріляли Зеленодольську й Широківську громади, поранили двох людей і пошкодили будинки.