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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ обстріляла Дніпропетровщину касетними снарядами

РФ обстріляла Дніпропетровщину касетними снарядами

11 червня, 2022 субота
20:46
війна з Росією касетні боєприпаси

11 червня російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, спричинивши пожежу в будинках

Про це повідомило обласне управління ДСНС у Facebook.

"Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник. Загорання вже ліквідовано. У будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни. На городі рятувальники знайшли 25 воронок від детонування касетних елементів", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що місце удару розташоване в Покровській громаді.  Постраждалих немає.

  • На Дніпропетровщині 11 червня росіяни обстріляли Зеленодольську й Широківську громади, поранили двох людей і пошкодили будинки.

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Дніпропетровська область
касетні снаряди
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