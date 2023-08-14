У Дагестані обурені відсутністю світла та води жителі перекрили федеральну трасу

Місцеве МВС заявляє про 150 протестувальників, йдеться у повідомленні відомства.

Метою присутніх на акції було названо "привернути увагу до тривалої відсутності води у їхніх будинках".

Через утворені автомобільні затори в учасників протесту стався конфлікт з водіями, невдоволеними їхніми діями. Після того як на місце події прибуло керівництво Махачкал та МВС Дагестану й пообіцяло подбати про виконання вимог протестувальників, серед яких було багато жінок з дітьми, акція припинилася й федеральну трасу "Махачкала-Астрахань" було розблоковано.

Відповідальність за акцію узяли на себе автори опозиційного ТГ-каналу "Утро Дагестан". Її головним гаслом було "Електрика, вода, сміття!". Планувалося, що люди перекриватимуть автомобільний рух в кількох стратегічних для Дагестану місцях, але зрештою це вийшло лише на околиці Махачкали.

Нестача електроенергії у Дагестані

Брак електроживлення є постійним явищем для різних дагестанських населених пунктів, незалежно від їхнього розміру та статусу, й особливого гостро відчувається під час сильної спеки та міцних морозів. Тоді ж, одночасно з електрикою, зникає й вода. Вкрай незадовільна ситуація, за оцінкою жителів Дагестану, склалася й з вивезенням та переробкою сміття. Але головною проблемою, все ж, називаються постійні перебою зі світлом.

У "Росмережах" такий стан справ пояснюют нестачею фінансування. Майже 80% електромереж у Дагестані потребують ремонту, каже компанія. Організація вже багато років не може виділити кошти на модернізацію мереж нібито через низькі тарифи.

Натомість дагестанці звертають увагу на корупцію та неповагу до них з боку федерального центру.