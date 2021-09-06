У Данії відкриють пункти вакцинації від COVID-19 в супермаркетах
Міністерство охорони здоров'я Данії повідомило, що з 11 вересня в магазинах двох великих мереж супермаркетів можна буде вакцинуватися від коронавірусу
Про це повідомляє The Local.
Зазначається, що МОЗ Данії закликає бізнес взяти участь у кампанії з вакцинації населення від COVID-19. На даний момент на заклик відгукнулися дві великі мережі супермаркетів, які відкриють в магазинах центри вакцинації.
"Локальна нерівність у показниках вакцинації включає низький рівень вакцинації серед молодих людей. Ми хочемо, щоб пропозиція про вакцинацію була якомога доступнішою, щоб, наприклад, ви могли отримати укол, коли робите покупки в магазині або виконуєте інші повсякденні справи", - сказав директор Управління охорони здоров'я Сорен Брострем.
Відомо, що наразі більше 75% громадян Данії вакциновані хоча б першою дозою.
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