У ДБР розкрили деталі інциденту в навчальному центрі на Чернігівщині, де загинули 4 військовослужбовці
Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом загибелі чотирьох військових у навчальному центрі на Чернігівщині. Тіла направлено на експертизу
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.
"Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази", - додали у відомстві.
- Раніше на Житомирщині офіцер побив строковика в навчальному центрі.
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