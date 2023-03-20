Про це повідомила пресслужба ДБР.

"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

"Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази", - додали у відомстві.