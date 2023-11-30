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У демократів немає іншої кандидатури на випадок, якщо Байден не братиме участь у виборах, - Reuters

30 листопада, 2023 четвер
20:49
Світ Джо Байден

У Демократичної партії немає "плану Б", якщо Джо Байден з якоїсь причини не зможе взяти участь у президентських виборах у 2024 році

Про це пише Reuters з посиланням на співрозмовників у партії.

Співрозмовники видання чітко дали зрозуміти, що хочуть успіху Байдена, проте визнали, що партія може зіткнутися з потрясіннями, якщо найстаріший президент в історії США зіткнеться з проблемами зі здоров’ям або вийде з виборчих перегонів з інших причин.

Напарниця Байдена, віцепрезидентка Камала Гарріс, яка має власні проблеми з популярністю, не замінить його як головного кандидата, оскільки інші демократи, швидше за все, також увійдуть у перегони.

"Немає ніякого "плану Б" якби він... раптом не балотувався, балотувалися б усі, кого ви знаєте. Віцепрезидентка нікого не лякає", — сказав Reuters високопоставлений демократ.

Якщо Байден відмовиться від участі під час праймеріз Демократичної партії, до перегонів можуть приєднатися інші кандидати. Зазвичай для організації президентської кампанії та збору коштів для її проведення потрібні місяці, але в низці штатів уже наближаються кінцеві терміни для участі у виборах.

Однак, попри побоювання щодо його віку, 80-річний Байден має намір балотуватися на другий термін. Прихильники чинного президента стверджують, що партії не потрібен запасний план, щоб перемогти ймовірного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, якого Байден уже переміг на виборах 2020 року.

  • Байден не влаштовував пишного публічного святкування 81-го дня народження, а демократи шукають стратегію, як заспокоїти виборців, стурбованих його віком.
  • Опитування у США показали, що рейтинг Байдена почав потроху зростати.

вибори президента
Джо Байден
США
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