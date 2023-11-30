У демократів немає іншої кандидатури на випадок, якщо Байден не братиме участь у виборах, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на співрозмовників у партії.

Співрозмовники видання чітко дали зрозуміти, що хочуть успіху Байдена, проте визнали, що партія може зіткнутися з потрясіннями, якщо найстаріший президент в історії США зіткнеться з проблемами зі здоров’ям або вийде з виборчих перегонів з інших причин.

Напарниця Байдена, віцепрезидентка Камала Гарріс, яка має власні проблеми з популярністю, не замінить його як головного кандидата, оскільки інші демократи, швидше за все, також увійдуть у перегони.

"Немає ніякого "плану Б" якби він... раптом не балотувався, балотувалися б усі, кого ви знаєте. Віцепрезидентка нікого не лякає", — сказав Reuters високопоставлений демократ.

Якщо Байден відмовиться від участі під час праймеріз Демократичної партії, до перегонів можуть приєднатися інші кандидати. Зазвичай для організації президентської кампанії та збору коштів для її проведення потрібні місяці, але в низці штатів уже наближаються кінцеві терміни для участі у виборах.

Однак, попри побоювання щодо його віку, 80-річний Байден має намір балотуватися на другий термін. Прихильники чинного президента стверджують, що партії не потрібен запасний план, щоб перемогти ймовірного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, якого Байден уже переміг на виборах 2020 року.