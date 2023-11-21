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Опитування у США показали, що рейтинг Байдена почав потроху зростати

21 листопада, 2023 вiвторок
01:42
Світ Джо Байден

Останні дані соцопитування в США засвідчили помірне зростання рейтингу підтримки Джо Байдена на посаді президента країни, оскільки виборці поставили високі оцінки в питаннях щодо зростання економіки та кількості робочих місць

Про це повідомляє The Hill із посиланням на результати досліджень групи Harvard CAPS-Harris Poll.

"Опитування показало, що 44% респондентів схвалюють те, як Байден керує економікою, порівняно із 41% минулого місяця. Водночас 50% опитаних схвалили його підхід до створення стимулюючих робочих місць, порівняно із 49% у жовтні",- зазначається в повідомленні.

Крім того, респонденти на 1% краще оцінили ведення зовнішньополітичних справ, боротьбу з насильством та реагування нинішньої адміністрації на війну ХАМАС проти Ізраїлю.

Загальний же рейтинг схвалення діяльності кабінету Байдена становив 45%, що є трохи вищим показником, ніж це було під час опитування, проведеного в жовтні. Тоді чинного президента підтримали 44%.

Проте у виборців залишаються занепокоєння щодо віку президента, якому в понеділок виповнився 81 рік.

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вибори президента
Джо Байден
США
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