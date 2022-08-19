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У День Незалежності на Хрещатику покажуть знищену російську техніку: Мінкульт розповів про заплановані урочисті заходи

19 серпня, 2022 п'ятниця
21:24
Суспільство Батьківщина-Мати

19 серпня Уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Попри повномасштабну війну, на державному рівні у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України. 

"Цьогоріч День Незалежності України має для всіх українців особливе значення. У нас триває війна і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент, наша нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу", – зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

23 серпня у Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. На столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки. 

Пройде також низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців.

Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні проти російських окупантів.

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