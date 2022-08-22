У День Прапора в марафоні "Єдині новини" покажуть  концерт "Вечірнього кварталу" 

Про це повідомляє пресслужба телеканалу "1+1".

Це буде перший великий телевізійний концерт Студії "Квартал 95" з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. На сцену вперше вийдуть разом актори "Вечірнього кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" у форматі єдиного концерту.

Як зазначають актори, гумор на благодійному концерті до Дня Незалежності – дуже стриманий, але злободенний: про війну та про реалії нашого сьогодення.

"Для нас важливо залишатися разом із нашим глядачем, відчувати його потреби у такий складний час. Даючи концерти перед військовими, ми зрозуміли, що українці вже готові до гумору, до його повернення. Тому вирішили зробити концерт у такий символічний день для України, аби кожен усвідомив: ми ніколи не здамось і обов’язково переможемо», — прокоментував художній керівник “Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.