У День Прапора в марафоні "Єдині новини" покажуть концерт "Вечірнього кварталу"
23 серпня, у День державного Прапора, о 21:00 у марафоні "Єдині новини" відбудеться прем’єра благодійного концерту "Вечірнього кварталу", присвяченого Дню Незалежності України
Про це повідомляє пресслужба телеканалу "1+1".
Це буде перший великий телевізійний концерт Студії "Квартал 95" з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. На сцену вперше вийдуть разом актори "Вечірнього кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" у форматі єдиного концерту.
Як зазначають актори, гумор на благодійному концерті до Дня Незалежності – дуже стриманий, але злободенний: про війну та про реалії нашого сьогодення.
"Для нас важливо залишатися разом із нашим глядачем, відчувати його потреби у такий складний час. Даючи концерти перед військовими, ми зрозуміли, що українці вже готові до гумору, до його повернення. Тому вирішили зробити концерт у такий символічний день для України, аби кожен усвідомив: ми ніколи не здамось і обов’язково переможемо», — прокоментував художній керівник “Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.
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