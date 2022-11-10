У деокупованій Балаклії після обстрілів відбудовують центральну лікарню
У звільненій ЗСУ Балаклії Харківської області після обстрілів російських окупантів відбудовують центральну лікарню
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування зазнала руйнувань внаслідок війни. Під час тимчасової окупації російські окупанти розгорнули в будівлі казарму, вивезли та знищили практично все обладнання, а під час відступу обстріляли корпуси медзакладу.
Нині на об’єкті відновлюють опорні стіни та покрівлі.
"Вже вдалося відновити інфекційне відділення. Після запуску системи опалення в комплексі - лікарі будуть готові приймати пацієнтів", - написав Синєгубов.
Загалом на Харківщині заплановані відновлювальні роботи на 307 пошкоджених від рашистів об’єктах. З них 170 – багатоповерхівки Харкова та області.
- Раніше повідомлялося, що українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.
- Українські сили оборони в ході контрнаступу звільнили 2,5 тис. кв. км території Харківської області, яку було окуповано росіянами.
- З середини вересня на Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклії відкрили відділення Укрпошта та Нова пошта.
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