Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування зазнала руйнувань внаслідок війни. Під час тимчасової окупації російські окупанти розгорнули в будівлі казарму, вивезли та знищили практично все обладнання, а під час відступу обстріляли корпуси медзакладу.

Нині на об’єкті відновлюють опорні стіни та покрівлі.

"Вже вдалося відновити інфекційне відділення. Після запуску системи опалення в комплексі - лікарі будуть готові приймати пацієнтів", - написав Синєгубов.

Загалом на Харківщині заплановані відновлювальні роботи на 307 пошкоджених від рашистів об’єктах. З них 170 – багатоповерхівки Харкова та області.

Раніше повідомлялося, що українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.

Українські сили оборони в ході контрнаступу звільнили 2,5 тис. кв. км території Харківської області, яку було окуповано росіянами.

З середини вересня на Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклії відкрили відділення Укрпошта та Нова пошта.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb