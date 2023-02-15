У деокупованій Снігурівці на Миколаївщині знайшли тіла 27 людей, убитих росіянами
У Снігурівці Миколаївської області знайшли тіла 27 людей, убитих під час окупації міста російською армією. Відкрито кримінальні провадження
Про це 15 лютого повідомив начальник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, передають "Новини-N".
За його словами, тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті: кульові поранення та травми від вибухів боєприпасів тощо. Начальник прокуратури зауважив, що, на відміну від Бучі Київської області, у Снігурівці не знайшли місць масового поховання людей.
За виявленими фактами розпочато кримінальні провадження, в межах яких призначили судово-медичні експертизи. Казак наголосив, що наразі встановлюється повне коло причетних до злочинів.
- Снігурівку звільнили в листопаді 2022 року.
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