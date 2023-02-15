Про це 15 лютого повідомив начальник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, передають "Новини-N".

За його словами, тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті: кульові поранення та травми від вибухів боєприпасів тощо. Начальник прокуратури зауважив, що, на відміну від Бучі Київської області, у Снігурівці не знайшли місць масового поховання людей.

За виявленими фактами розпочато кримінальні провадження, в межах яких призначили судово-медичні експертизи. Казак наголосив, що наразі встановлюється повне коло причетних до злочинів.