У Держдепі США заявили, що РФ провела випробування космічної зброї, яка становила загрозу МКС

Про це під час брифінгу заявив представник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

Він зазначив, що РФ провела випробування космічної протисупутникової зброї.

"Росія безрозсудно провела руйнівне випробування", - сказав він.

За його словами, результатом такого випробування стала поява "понад 1 500 уламків", а також сотень тисяч дрібних фрагментів.

Прайс зауважив, що випробування такої зброї викликало небезпеку для астронавтів та космонавтів.





Нагадаємо, компанія SpaceX відправила чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції в рамках місії "Crew-3".

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