У держдепі заявили, що США перебувають на критичному етапі щодо допомоги Україні
14 листопада речник держдепу Метью Міллер, коментуючи ухвалення законопроєкту про тимчасовий бюджет без зовнішньої допомоги палатою представників, заявив, що США перебувають у критичній точці щодо допомоги Україні
Про це йдеться на сайті держдепу США.
"Ми перебуваємо на критичному етапі щодо допомоги Україні. Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95% своїх коштів для надання допомоги Україні у сфері безпеки – допомоги у сфері безпеки, яка є дуже важливою", – сказав Міллер.
За його словами, держдеп вважає, що палата представників має терміново ухвалити додаткове фінансування не лише для допомоги в безпеці Україні та Ізраїлю, але й для фінансування гуманітарної допомоги для народу Гази.
"Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо як для їх безпеки та добробуту, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю", - додав він.
- 14 листопада палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня без фінансування підтримки України й Ізраїлю, щоб запобігти "шатдауну". Проте угода не передбачає нового фінансування для продовження підтримки України та Ізраїлю.
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