У держдепі заявили, що США перебувають на критичному етапі щодо допомоги Україні

Про це йдеться на сайті держдепу США.

"Ми перебуваємо на критичному етапі щодо допомоги Україні. Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95% своїх коштів для надання допомоги Україні у сфері безпеки – допомоги у сфері безпеки, яка є дуже важливою", – сказав Міллер.

За його словами, держдеп вважає, що палата представників має терміново ухвалити додаткове фінансування не лише для допомоги в безпеці Україні та Ізраїлю, але й для фінансування гуманітарної допомоги для народу Гази.

"Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо як для їх безпеки та добробуту, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю", - додав він.