З такою пропозицією виступив єдино рос Олександр Хінштейн, інформує ТАСС.

За його словами, кібератаки треба використовувати у війні проти України, тому владі різко й знадобилися хакери:

"Коли йдуть бойові дії, і військовослужбовець стріляє у відповідь, він не несе відповідальності за вбивство. Така сама ситуація має бути і тут. Це також війна".

За чинним законодавством у Росії кіберзлочинцям загрожує до семи років ув'язнення.