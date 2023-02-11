У Держдумі РФ пропонують легалізувати хакерів, які працюють на користь Кремля
У Росії кіберзлочинців, які діють на користь Кремля, пропонують звільнити від кримінальної відповідальності
З такою пропозицією виступив єдино рос Олександр Хінштейн, інформує ТАСС.
За його словами, кібератаки треба використовувати у війні проти України, тому владі різко й знадобилися хакери:
"Коли йдуть бойові дії, і військовослужбовець стріляє у відповідь, він не несе відповідальності за вбивство. Така сама ситуація має бути і тут. Це також війна".
За чинним законодавством у Росії кіберзлочинцям загрожує до семи років ув'язнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.89Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе