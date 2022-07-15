Про це повідомляє офіційний facebook Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У Держспецзв'язку найперше пояснили, чи дійсно шахраї можуть користуватися функцією віддаленого відновлення SIM-картки?

"Шахраї справді можуть отримати доступ до вашого номера телефону, щоб використати його у майбутньому для реалізації своїх злочинних задумів: для доступу до онлайн-банкінгу, для злому профілів у соцмережах тощо. SIM-картку можуть спробувати дистанційно, без відома справжнього власника, "відновити" у оператора. Це небезпечно, особливо коли йдеться про фінансовий номер, “прив’язаний” до банківських карток. Про такий випадок нещодавно повідомляла Кіберполіція України", - пишуть у Держспецзв'язку.

Які ознаки можуть свідчити про те, що ваш номер – у полі зору зловмисників:

невідомі поповнюють ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми,

вам нав’язливо телефонують із різних невідомих номерів із несуттєвих приводів. У жодному разі не передзвонюйте, якщо пропустили такий дзвінок.

Усе це потрібно злодіям для того, щоб у майбутньому давати правильні відповіді на запитання операторів.

Як додатково захистити свій номер телефону:

Заборонити або обмежити можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.

Станьте персоніфікованим абонентом. Зареєструйте свій номер у оператора. Тоді будь-які процедури із SIM-карткою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорта.

Дбайте про безпеку фінансового номера. Не викладайте його у відкритий доступ на будь-яких вебсторінках, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям.

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