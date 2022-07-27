У Держспецзв'язку попередили українців про нову хакерську атаку
Російські хакери знову атакують українських користувачів через електронні листи
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження". Вони надходять на приватні адреси e-mail, зокрема, начебто від Національної академії СБУ", - йдеться у повідомленні.
Якщо користувач відкриє файли, які містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.
"Атаку пов’язують із групою UAC-0010 (Armageddon). Це хакерське угруповання ФСБ РФ – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України. При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми", - наголошують у Держспецзв'язку.
У травні під час аналогічної атаки російські хакери спекулювали на темі окупованого Херсона.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе