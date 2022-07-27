Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження". Вони надходять на приватні адреси e-mail, зокрема, начебто від Національної академії СБУ", - йдеться у повідомленні.

Якщо користувач відкриє файли, які містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.

"Атаку пов’язують із групою UAC-0010 (Armageddon). Це хакерське угруповання ФСБ РФ – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України. При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми", - наголошують у Держспецзв'язку.

У травні під час аналогічної атаки російські хакери спекулювали на темі окупованого Херсона.

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