У Держспецзв'язку попередили українців про нову кібератаку

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt". Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування "Південь", - розповіли у Держспецзв’язку.

Якщо користувач відкриє документ, то на комп’ютері з'явиться шкідлива програма-стілера AgentTesla та відбудеться викрадення інформації.

Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.

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