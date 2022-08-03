Про це повідомляють у facebook-профілі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Сьогодні підключитися до безплатних мереж Wi-Fi можна у багатьох закладах харчування, в парках, громадському транспорті, торговельних центрах і навіть в укриттях. Безумовно, для багатьох українців це – зручний та вигідний спосіб дістати доступ до інтернету та бути на зв’язку. Проте і ризики під час користування громадськими безкоштовними мережами Wi-Fi все ж існують", - пишуть у Держспецзв’язку.

Для того, щоб бути у безпеці та захистити свої дані, українцям радять перевіряти мережу, не підключатись до невідомих точок Wi-Fi.

"Якщо, наприклад, ви перебуваєте у кафе, уточніть у працівників назву мережі закладу. Пам’ятайте, що кібершахраї можуть створювати фейкові мережі", - наголошують у Службі.

Також краще використовувати VPN-сервіси, щоразу підключатися до мереж Wi-Fi вручну, обмежити можливість автоматичного підключення пристрою, вимкнути функцію надання спільного доступу до файлів через локальну мережу на всіх пристроях.

"Не використовуйте загальнодоступних мереж Wi-Fi для обміну чутливою конфіденційною інформацією і вирішення важливих справ. Краще скористатися перевіреною стаціонарною мережею або мобільним інтернетом", - зауважили в Держспецзв'язку.

Краще використовувати антивірус, відвідувати тільки безпечні сайти та відключати Wi-Fi, якщо ним не користуєтеся.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb