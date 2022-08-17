Про це повідомляє facebook-сторінка Держспецзв'язку.

"Режим анонімного перегляду вебсайтів (або режим інкогніто) мають усі популярні браузери. Режим має свої переваги, проте не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності та – тим більше – не захищає від кібератак. Водночас інформацію про ваші дії все одно можуть отримати інтернет-провайдери, власники сайтів. Вона буде доступною системному адміністратору, якщо йдеться про робочий комп’ютер. А всі завантажені під час роботи в режимі інкогніто файли залишаються на пристрої", - пишуть у Держспецзв'язку.

Під час роботи в анонімному режимі (інкогніто) не зберігається історія переглядів вебсайтів, файли cookie, а також інформація, яку ви вводите при заповненні різних форм, отже, її не можна буде використати наступного разу для автозаповнення.

Режим анонімного перегляду корисно вмикати, коли ви працюєте на комп’ютері, який використовують також інші особи.

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