У Деснянському районі Києва під час святкування дня народження чоловік вбив тещу
На вулиці Шолом Алейхема в Києві чоловік під час святкування дня народження штовхнув 66-річну тещу, яка у результаті падіння отримала травми, несумісні з життям
Про це передають Вартові.Еспресо.
За попередніми даними, чоловік з дружиною та мамою дружини напередодні святкували день народження одного з них. Рано на світанку виник конфлікт, за словами чоловіка, через те, що теща, нібито забрала в зятя телефон.
Чоловік, за його словами, штовхнув тещу. Літня жінка впала і вдарилась головою. У результаті падіння 66-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.
Зловмисника затримано. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини цього інциденту.
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