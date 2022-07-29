У деяких селах Херсонщини не залишилося жодного вцілілого будинку, - ОВА

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"У Херсонській області тривають активні бойові дії. Дуже тяжка ситуація у громадах Бериславського району. У деяких селах не залишилося жодного вцілілого будинку, вся інфраструктура знищена, люди живуть в погребах, а найсміливіші тікають пішки, або через заміновану річку", - сказав він.

За його словами, у деяких селах немає світла, газу та води. За минулу добу, 28 липня, росіяни вбили 7 людей.

"Поліція відкрила 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів окупантів проти мирного населення Херсонщини. За інформацією правоохоронців, вчора росіяни вбили 7 мирних людей, ще 6 отримали поранення. Внаслідок ракетних атак пошкоджені та зруйновані будинки у чотирьох населених пунктах", - повідомив очільник області.

Дмитро Бутрій також розповів, що після точних ударів ЗСУ по Антонівському мосту представники партії "Єдина Росія" закрили свій пункт видачі гуманітарної допомоги і втекли. В області росіяни продовжують готуватися до анексії території. Окупанти утворюють "відділи міліції".

26 липня в.о. заступника міського голови Херсону розповів, що росіяни перекидають під Херсон залишки техніки з інших напрямків.

27 липня депутат Херсонської облради Хлань сказав, що Збройні сили України контролюють будь-яке пересування російської техніки у Херсонській області.

28 липня британська розвідка стверджувала, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

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