У деяких селах Херсонщини не залишилося жодного вцілілого будинку, - ОВА
У Херсонській області відбуваються бойові дії. У громадах Бериславського району окупанти знищили будинки та інфраструктуру
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
"У Херсонській області тривають активні бойові дії. Дуже тяжка ситуація у громадах Бериславського району. У деяких селах не залишилося жодного вцілілого будинку, вся інфраструктура знищена, люди живуть в погребах, а найсміливіші тікають пішки, або через заміновану річку", - сказав він.
За його словами, у деяких селах немає світла, газу та води. За минулу добу, 28 липня, росіяни вбили 7 людей.
"Поліція відкрила 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів окупантів проти мирного населення Херсонщини. За інформацією правоохоронців, вчора росіяни вбили 7 мирних людей, ще 6 отримали поранення. Внаслідок ракетних атак пошкоджені та зруйновані будинки у чотирьох населених пунктах", - повідомив очільник області.
Дмитро Бутрій також розповів, що після точних ударів ЗСУ по Антонівському мосту представники партії "Єдина Росія" закрили свій пункт видачі гуманітарної допомоги і втекли. В області росіяни продовжують готуватися до анексії території. Окупанти утворюють "відділи міліції".
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