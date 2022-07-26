Росіяни перекидають під Херсон залишки техніки з інших напрямків, - представник мерії

Про це в ефірі Еспресо розповів в.о. заступника міського голови Херсону Роман Головня.

"26 липня з самого ранку і протягом дня відсутній інтернет та мобільний зв'язок навіть через російські завезені SIM-карти. Це говорить про те, що окупанти відключають зв'язок, бояться того, що інформація буде передана нашим військовим від мирного населення і в цей час вони здійснюють передислокацію техніки на позиції в Херсоні та області. Техніка з позначками "V" і "O", яка не була характерна для нашого регіону - залишки техніки з інших напрямків сюди стягують", - сказав він.

За словами Головні, росіяни дійсно відчувають натиск ЗСУ, а також серйозні ураження.

"Чим дужче контратакують наші військові, тим більш непередбачувано і неадекватно себе ведуть російські військові. Вони як загнані щурі метаються по місту - перевіряють гаражі, підвали, виставляють додаткові блокпости. Здійснюють фільтраційні дії. Ми маємо купу випадків, коли вони приїжджають на пляж та в усіх перевіряють татуювання. Це неадекватні дії, які говорять про стрес і паніку в рядах армії РФ", - підсумував заступник мера.