Злам на південному фронті уже почався, - депутат Херсонської облради Хлань

Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець ЗСУ та депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"На мою думку, злам на фронті (Миколаївсько-Херсонський напрям) розпочався минулого тижня, коли були нанесені удари по транспортним артеріям - Антонівський міст, Каховська гребля, Дар'ївський міст", - зазначив він.

Хлань вважає, що це означає, що фактично будь-яке пересування російської техніки під контролем ЗСУ.

"Саме ці філігранні удари є зламом військових дій, тому що окупанти вже не можуть отримувати підкріплення. Також сьогодні окупанти повідомили про те, що найближчі три доби не буде гумвантажів, а це означає тільки те, що й забезпечення військових на лінії фронту стоїть під великим питанням - навіть продуктами", - додав військовий.

На його думку, ці стратегічні рішення є переламом військових дій.

"За ними наступні - контрнаступальні дії, які мають відбутися. Я б не прив'язувався там до дат, головне, щоб ми зруйнували плани окупанта щодо проведення фейкового референдуму, який вони намагаються організувати 11 вересня. Було б дуже важливо, щоб ми були на околицях Херсона, а краще в самому місті до "референдуму", для того, щоб ЗСУ зламали всі наміри окупантів з відділення територій", - підсумував Хлань.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

Окупанти заявили, що внаслідок ударів пошкоджений і залізничний міст в Херсоні.