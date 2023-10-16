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У Дії оберуть трьох членів журі Дитячого Євробачення: стартувало опитування

16 жовтня, 2023 понедiлок
12:47
Культура Євробачення 2023

У застосунку "Дія" запустили опитування для вибору складу Національного журі України на Дитячому Євробаченні - 2023. Голосування триватиме з 16 по 22 жовтня

Про це інформує Суспільне мовлення.

Згідно з правилами Дитячого пісенного конкурсу до складу Національного журі мають увійти п’ять представників. Цього року трьох дорослих кандидатів оберуть в Дії шляхом онлайн-голосування, а Суспільне призначить двох представників від дітей.

Зараз у Дії можна обрати одного з дев’яти кандидатів, які претендують на місце в журі. Серед них: Fiinka, Laud, Skylerr, Олексій Бондаренко, Влад Дарвін, Тоня Матвієнко, Мирослава Салій, Юрій Ткач та Alyosha.

Взяти участь в голосуванні можуть охочі від 14 років. Для цього в застосунок Дія, в розділі "Послуги" необхідно обрати "Опитування" та віддати голос за одного з кандидатів:

  • Fiinka- співачка, акторка й авторка пісень. Ірина Вихованець пройшла до фіналу Національного відбору на Євробачення-2023. Вона також популяризує гуцульську культуру своєю творчістю.
  • Laud - представник української R&B сцени. Владислав Каращук дійшов до фіналу "Голосу країни". Він написав і заспівав пісні "Вигадав", "У цю ніч", "2 Дні". Він був номінований на музичні премії YUNA і "Золота жар-птиця".
  • Skylerr - співачка й авторка пісень. Валерія Кудрявець заспівала хіт "Вечорниці (Добрий день Everybody)". Вона брала участь у Національному відборі на Євробачення-2023, шоу "X-Фактор" і виграла вокальний проєкт "Співай як зірка".
  • Олексій Бондаренко - музичний оглядач, засновник і головний редактор медіа про нову українську культуру "Лірум". Очолює медіа про українську культуру понад 11 років, за цей час був дописувачем понад десяти українських і закордонних видань. 
  • Влад Дарвін - продюсер, виконавець й автор пісень. Він отримав премію YUNA і був номінований на "Золоту жар-птицю" кілька разів. Багато українських артистів співають пісні, які він написав.
  • Тоня Матвієнко - заслужена артистка України. Співає з унікальним тембром голосу. Вона посіла друге місце у "Голосі країни" (1-й сезон). Вона подорожувала по багатьох країнах світу, випустила два альбоми й понад 30 синглів.
  • Мирослава Салій - співачка, співзасновниця освітньої фольк-студії "Правиця". Викладачка вокалу з 15-річним досвідом, засновниця навчальної студії "Музичний простір СПІВ". Членкиня журі Національного відбору на Дитяче Євробачення - 2022.
  • Юрій Ткач - комік та шоумен. Актор ситкому "Одного разу під Полтавою» та ведучий шоу "Я люблю Україну". Учасник проєктів "Танці з зірками", "Розсміши коміка", "Маскарад» та "Ліпсінк Батл", тренер "Ліга сміху" (2018-2020).
  • Олена Тополя (Alyosha) — співачка, композиторка й авторка пісень. Представляла Україну на Євробаченні-2010 в Осло. Вона випустила п’ять студійних альбомів і отримала понад 10 престижних премій.

Відповідно до вимог міжнародного пісенного конкурсу склад Національного журі України буде оголошено 26 листопада, у день фіналу Дитячого Євробачення в Ніцці.

Що відомо про цьогорічне Дитяче Євробачення

24 липня організатори оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення - 2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид.

Крім того, 11 вересня, у застосунку "Дія" запустили нове опитування, щоб обрати журі національного відбору. Серед кандидатів були представлені 8 претендентів. 20 вересня стало відомо імена фаворитів.

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення - 2023 відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту. Він також буде доступний у Дії. Журі разом з глядачами оберуть представника України, який поїде на пісенний конкурс в Ніцці.

Крім того, Дія запрошує обрати представника України на Дитячому Євробаченні. Опитування відбуватиметься у два етапи. Перший етап триває з 10:00 29 вересня до 10:00 1 жовтня. Другий - під час фінального шоу Нацвідбору 1 жовтня.

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