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Українці можуть долучитися до вибору переможця нацвідбору на Дитяче Євробачення в Дії

29 вересня, 2023 п'ятниця
10:34
Культура На фото: голосування

Дія запрошує обрати представника України на Дитячому Євробаченні-2023. Учасники нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс очікують на підтримку в опитуванні

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Повідомляється, що опитування відбуватиметься у два етапи. Перший етап триває з 10:00 29 вересня до 10:00 1 жовтня. Другий - відбудеться під час фінального шоу Нацвідбору 1 жовтня.

Щоб проголосувати за свого фаворита потрібно:

  • відкрити застосунок "Дія",
  • натиснути на розділ "Послуги",
  • вибрати "Опитування",
  • обрати учасника, який вам сподобався.

Учасник, який отримає найбільше підтримки, представить Україну на Дитячому Євробаченні-2023.

Змінити вибір можна буде протягом 20 хвилин після завершення виступів всіх кандидатів.

Фінал національного відбору на Дитяче Євробачення-2023 буде транслюватися на Дія.ТV.

Що відомо про цьогорічне Дитяче Євробачення

24 липня організатори оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид

Крім того, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі національного відбору. Серед кандидатів були представлені 8 претендентів. 20 вересня стало відомо імена фаворитів.

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту. Він також буде доступний у Дії. Журі разом з глядачами оберуть представника України, який поїде на пісенний конкурс в Ніцці.

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