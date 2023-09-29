Українці можуть долучитися до вибору переможця нацвідбору на Дитяче Євробачення в Дії
Дія запрошує обрати представника України на Дитячому Євробаченні-2023. Учасники нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс очікують на підтримку в опитуванні
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
Повідомляється, що опитування відбуватиметься у два етапи. Перший етап триває з 10:00 29 вересня до 10:00 1 жовтня. Другий - відбудеться під час фінального шоу Нацвідбору 1 жовтня.
Щоб проголосувати за свого фаворита потрібно:
- відкрити застосунок "Дія",
- натиснути на розділ "Послуги",
- вибрати "Опитування",
- обрати учасника, який вам сподобався.
Учасник, який отримає найбільше підтримки, представить Україну на Дитячому Євробаченні-2023.
Змінити вибір можна буде протягом 20 хвилин після завершення виступів всіх кандидатів.
Фінал національного відбору на Дитяче Євробачення-2023 буде транслюватися на Дія.ТV.
Що відомо про цьогорічне Дитяче Євробачення
24 липня організатори оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид
Крім того, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі національного відбору. Серед кандидатів були представлені 8 претендентів. 20 вересня стало відомо імена фаворитів.
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту. Він також буде доступний у Дії. Журі разом з глядачами оберуть представника України, який поїде на пісенний конкурс в Ніцці.
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