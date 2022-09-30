У Дії відновили сплату штрафів за порушення ПДР

Про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Камера зафіксувала порушення ПДР? Ми надішлемо вам push-сповіщення про це в застосунку Дія. Також ви зможете переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами", - йдеться в повідомленні.

Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.



Згідно з інформацією прсслужби, тепер можна переглянути в Дії історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна.

З 8 вересня українці в органах Державної реєстрації актів цивільного стану можуть показати електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа.

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