У Дії відновили сплату штрафів за порушення ПДР
У застосунку Дія відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху
Про це повідомляє пресслужба сервісу.
"Камера зафіксувала порушення ПДР? Ми надішлемо вам push-сповіщення про це в застосунку Дія. Також ви зможете переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами", - йдеться в повідомленні.
Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.
Згідно з інформацією прсслужби, тепер можна переглянути в Дії історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна.
- З 8 вересня українці в органах Державної реєстрації актів цивільного стану можуть показати електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа.
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