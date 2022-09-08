Одруження без паперового паспорта: у Дії з'явилася нова функція
З 8 вересня українці в органах Державної реєстрації актів цивільного стану можуть показати електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Як йдеться у повідомленні, в органах ДРАЦС доступна нова зручна функція, яку Мінцифра запровадила спільно з Мін'юстом, – шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку Дія.
"Відтепер українці в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання адмінпослуг можуть показати електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа", - пише пресслужба Міністерства.
У Міністерстві описали алгоритм дій, як можна поділитися копією електронного паспорта:
- відкрити паспорт у застосунку Дія;
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.
Зазначається, що цифрова копія паспорта з електронним підписом Дії передається до ДРАГС.
"Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції – підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві наголошують, що для активації нової послуги необхідно оновити Дію до останньої версії.
- Міністерство цифрової трансформації України сьогодні, 6 вересня, запустило безоплатний курс від "Дія.Цифрова освіта" для айтівців, які хочуть створювати корисні застосунки для смартфонів.
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