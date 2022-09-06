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Головна Технології "Створення та розвиток IT-продуктів": Мінцифри запустило новий безкоштовний курс для айтівців

"Створення та розвиток IT-продуктів": Мінцифри запустило новий безкоштовний курс для айтівців

6 вересня, 2022 вiвторок
17:20
Технології Додаток "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України сьогодні, 6 вересня, запустило безоплатний курс від "Дія.Цифрова освіта" для айтівців, які хочуть створювати корисні застосунки для смартфонів

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

"Хочете створювати такі ж корисні та зручні застосунки, як Дія, та спрощувати життя до кількох кліків у смартфоні? Запускаємо перший всеукраїнський освітній курс "Створення та розвиток IT-продуктів", де всі охочі зможуть здобути необхідні знання про те, як працюють сучасні продуктові ІТ-компанії та як запустити власний цифровий продукт!", - пише Мінцифри.

Як йдеться у повідомленні, усі охочі можуть долучитися до навчання на платформі Дія.Цифрова освіта. Також курс викладатимуть у 68 українських ЗВО, а студенти під час навчання опановуватимуть продуктовий IT-бізнес.

"Серед спікерів курсу – Михайло Федоров, який поділиться досвідом побудови цифрової держави та створення застосунку Дія. Розповідайте знайомим про курс, долучайтеся до навчання та створюймо нові цифрові продукти, які допомагатимуть Україні та змінюватимуть світ", - пише пресслужба Міністерства.

  • З 15 по 28 серпня ІТ-армія України вивела з ладу понад 450 російських онлайн-ресурсів.
  • Завдяки ефективній співпраці МЗС України та Асоціації IT Ukraine, українська IT-компанія CHI Software відкрила офіс у Японії.

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