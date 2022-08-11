Українська ІТ-компанія за сприяння МЗС відкрила офіс у Японії

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Протягом останнього року за підтримки українських дипломатів Асоціація IT Ukraine спільно з урядом міста Кобе організували низку зустрічей та вебінарів, на яких японська сторона ознайомилася з технологічними рішеннями та високоякісними IT-послугами з України. Результатом співпраці стало відкриття офісу української IT-компанії CHI Software в Кобе.

"Ще навесні минулого року ми в МЗС почали системно створювати нові можливості співпраці з іноземними партнерами для українських ІТ-компаній. Ця робота приносить результати, які стали особливо актуальними під час повномасштабної війни. Адже стійкість економіки України надзвичайно важлива для перемоги у війні, а кожні успішні перемовини, кожен новий контракт, кожен відкритий офіс її додатково зміцнюють. Українські дипломати докладають максимум зусиль для допомоги бізнесу та працюють на результат спільно з експортерами", — зауважив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Проєкт IT Export Boost стартував 5 березня 2021 року. Його основним завданням є сприяння просуванню ІТ-експорту на зовнішніх ринках завдяки можливостям мережі дипломатичних представництв МЗС України за кордоном.

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