Українська ІТ-компанія за сприяння МЗС відкрила офіс у Японії
Завдяки ефективній співпраці МЗС України та Асоціації IT Ukraine, українська IT-компанія CHI Software відкрила офіс в місті Кобе
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Протягом останнього року за підтримки українських дипломатів Асоціація IT Ukraine спільно з урядом міста Кобе організували низку зустрічей та вебінарів, на яких японська сторона ознайомилася з технологічними рішеннями та високоякісними IT-послугами з України. Результатом співпраці стало відкриття офісу української IT-компанії CHI Software в Кобе.
"Ще навесні минулого року ми в МЗС почали системно створювати нові можливості співпраці з іноземними партнерами для українських ІТ-компаній. Ця робота приносить результати, які стали особливо актуальними під час повномасштабної війни. Адже стійкість економіки України надзвичайно важлива для перемоги у війні, а кожні успішні перемовини, кожен новий контракт, кожен відкритий офіс її додатково зміцнюють. Українські дипломати докладають максимум зусиль для допомоги бізнесу та працюють на результат спільно з експортерами", — зауважив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Проєкт IT Export Boost стартував 5 березня 2021 року. Його основним завданням є сприяння просуванню ІТ-експорту на зовнішніх ринках завдяки можливостям мережі дипломатичних представництв МЗС України за кордоном.
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