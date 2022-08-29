Про це інформує в телеграмі Міністерство цифрової трансформації України.

"Центральний банк РФ, політична партія патріотів Росії та День Незалежності України у Криму. ІТ-армія вивела з ладу понад 450 онлайн-ресурсів за два тижні", - йдеться в повідомленні.

З 15 до 28 серпня українська ІТ-армія вивела з ладу Центральний банк РФ. Установі довелося відключати сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу банків у країні.

Хакери блокували всі ресурси політпартію пропагандистів "Справедливая Россия - патриоты - за правду".

ІТ-армія призупинила роботу російських онлайн сервіси переказу грошей, через які росіяни також оформляли міжнародні віртуальні карти.

Російський сайт пошуку роботи SuperJob теж зазнав багів. Повідомляється, що сервіс почав працювати на окупованих регіонах України, аби рашисти відкривали вакансії та працевлаштовували "своїх" на окупованих територіях.

Також не оминув зломів українських хакерів головний сайт рітейл-компанії DNS, яка дозволяла незаконно імпортувати українські товари у РФ.

Айтівці по черзі виводили з ладу великі пропагандистські російські медіа – ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти: "За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди".

24 серпня на головних сторінках російських сайтів у тимчасово окупованому Криму, ІТ-армія розмістила привітання з Днем Незалежності України.

"Айтівці та активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя РФ та послаблювати економіку загарбника.

Продовжуємо карати ворога усім світом. Віримо в ЗСУ та кібербійців. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті", - додають в Мінцифрі.

8 червня хакери "зламали" радіо "Коммерсант" у Росії та запустили антивоєнний та український контент.

Напередодні у США вперше визнали, що здійснюють "наступальні" кібератаки в підтримку України.

У Держспецзв'язку пояснили, як військовослужбовцям безпечно користуватись мобільним телефоном та інтернетом, зокрема і в зоні активних бойових дій.

Держспецзв’язку ​роз'яснило, як протиді​яти​ загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом.

З 26 лютого по 30 липня ІТ-спеціалісти та активісти кіберфронту атакували понад 6 тис. російських онлайн-ресурсів, блокування яких призвело до послаблення економіки Росії.

Станом на 15 серпня Українські кібервійська заблокували понад 600 російських онлайн-ресурсів за два тижні серпня: у росіян були проблеми з онлайн-банкінгом та неможливо було відправити чи отримати посилки.

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