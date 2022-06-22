Як розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали хакери: Держспецзв'язку оприлюднило рекомендації
Держспецзв’язку роз'яснило, як протидіяти загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом
Про це повідомило Держспецзв’язку у телеграм.
"Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, дійсно, не завжди це може бути очевидним для користувача. Що має насторожити? Будь-яка нетипова поведінка гаджета", - йдеться у повідомленні.
"Симптоми", які можуть насторожити, це:
- батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї)
- повільніша робота гаджету
- часті збої в роботі (перезавантаження, раптові вимкнення)
- раптове зменшення обсягу вільної пам’яті
- часто спливають вікна з рекламою
- поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали
- самовільна зміна гаджетом налаштувань
- передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються
- самовільне включення Wi-Fi, геолокації
- отримання незрозумілих системних повідомлень
- самовільна робота курсору чи клавіатури
Аби зменшити ризик зараження гаджету, варто надавати перевагу надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряти пристрій на наявність загроз.
"Своєчасно встановлюйте оновлення пристроїв (оновлення для операційних систем, програм тощо). Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи", - радить Держспецзв'язку.
Варто завантажувати на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряти їх перелік і дозволені доступи до даних.
Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто, нагадують кіберфахівці.
"Відмовтесь від російських програм і сервісів", - радить відомство.
Не завантажуйте файлів із невідомих джерел, шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо, нагадують фахівці з кібербезпеки.
- Нагадаємо, кіберзлочинці намагаються змусити українських користувачів завантажити шкідливе програмне забезпечення під прикриттям податкових штрафів та ядерного тероризму.
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