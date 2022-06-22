Про це повідомило Держспецзв’язку у телеграм.

"Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, дійсно, не завжди це може бути очевидним для користувача. Що має насторожити? Будь-яка нетипова поведінка гаджета", - йдеться у повідомленні.

"Симптоми", які можуть насторожити, це:

батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї)

повільніша робота гаджету

часті збої в роботі (перезавантаження, раптові вимкнення)

раптове зменшення обсягу вільної пам’яті

часто спливають вікна з рекламою

поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали

самовільна зміна гаджетом налаштувань

передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються

самовільне включення Wi-Fi, геолокації

отримання незрозумілих системних повідомлень

самовільна робота курсору чи клавіатури

Аби зменшити ризик зараження гаджету, варто надавати перевагу надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряти пристрій на наявність загроз.

"Своєчасно встановлюйте оновлення пристроїв (оновлення для операційних систем, програм тощо). Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи", - радить Держспецзв'язку.



Варто завантажувати на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряти їх перелік і дозволені доступи до даних.

Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто, нагадують кіберфахівці.

"Відмовтесь від російських програм і сервісів", - радить відомство.

Не завантажуйте файлів із невідомих джерел, шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо, нагадують фахівці з кібербезпеки.

Нагадаємо, кіберзлочинці намагаються змусити українських користувачів завантажити шкідливе програмне забезпечення під прикриттям податкових штрафів та ядерного тероризму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb