English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українська ІТ-армія завдала кіберударів по онлайн-ресурсах Пенсійного фонду РФ та паралізувала роботу російської пошти

Українська ІТ-армія завдала кіберударів по онлайн-ресурсах Пенсійного фонду РФ та паралізувала роботу російської пошти

15 серпня, 2022 понедiлок
12:17
війна з Росією кібератака

Українські кібервійська заблокували понад 600 російських онлайн-ресурсів за два тижні серпня: у росіян були проблеми з онлайн-банкінгом та неможливо було відправити чи отримати посилки

Про це повідомляє Мінцифра у своєму телеграм-каналі. 

Завдяки кібератакам на онлайн-ресурси ворога вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ. Це послаблює їхню економіку та спонсорування війни. 

Зокрема, потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора рф. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо. Кіберудар паралізував роботу державної пошти та не допустив дохід, який міг поповнити бюджет країни й виготовити чергову ворожу ракету.

Зазнав кібератаки і Пенсійний фонд РФ. Як наслідок родини військових не отримали виплати та компенсації за своїх живих або неживих вбивць, які брали участь у війні проти України.

Постраждав також онлайн-банкінг: клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона.

Ще одна мішень для української ІТ-армії – платформи для відеоконференцій. Після виходу з ринку РФ світових компаній, у тому числі платформ для відеозв'язку, росіяни залишилися ні з чим, і тому створили власні аналоги. Однак ІТ-армія і тут перекрила доступ для відеоконференцій, які успішно не працювали.

  • З 26 лютого по 30 липня ІТ-спеціалісти та активісти кіберфронту атакували понад 6 тис. російських онлайн-ресурсів, блокування яких призвело до послаблення економіки Росії.

 Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
14 серпня, 2022 неділя
Під час відпочинку у Криму в автівку туристів з РФ прилетів снаряд
ЗАЕС
14 серпня, 2022 неділя
Фахівці вважають, що на ЗАЕС можливий сценарій Фукусіми, - співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН
Андрій Піонтковський
13 серпня, 2022 субота
Путін витягнув свій останній козир: все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39
    Купівля 39
    Продаж 39.82
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
15 серпня
13:28
Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва
Україна здобула сьоме золото ЧЄ з водних видів спорту
13:25
Мінветеранів
Складова системи "Е-ветеран": запрацював реєстр надавачів послуг із психологічної реабілітації
13:20
Оновлено
обстріл Харкова
Росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, є поранені
12:58
"Намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва": СБУ видворила з України російських кримінальних авторитетів
12:57
затримання, Одеса
Збирав розвіддані про переміщення ЗСУ та резервні аеродроми. СБУ викрила агента спецслужб РФ на Одещині
12:45
пожежники
На Донеччині росіяни поранили двох рятувальників, які гасили пожежу. Їх госпіталізували
12:43
Володимир Зеленський під час звернення
Зеленський звільнив очільників управлінь СБУ у Києві та трьох областях
12:37
Сергій Марченко
Бюджет на 2023 рік буде "надзвичайно жорсткий", - міністр фінансів Марченко
12:25
ракета
Окупанти обстріляли Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру
12:24
Ексклюзив
Сербія
Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму, - політолог-міжнародник Воля
12:14
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Україні та Європі потрібно сформувати новий уряд РФ, - ексдепутат держдуми Пономарьов
12:04
Латвія
Латвія відновлює програму з реабілітації поранених українських військових
12:02
Ексклюзив
День Незалежності
У День Незалежності ми маємо бути готові до провокацій в Україні та на Заході, - представник ГУР Юсов
11:53
"Маріуполь" - "Динамо"
Стало відомо, хто транслюватиме матчі чемпіонату України з футболу
11:35
збили російський вертоліт Ка-52
Українські повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52 на Донеччині
11:23
Залишаючи Ірпінь
"Залишаючи Ірпінь": фільм польського журналіста про евакуацію на Київщині став доступний для перегляду в Україні
11:21
Джеймс Гетфілд та Франческа Гетфілд, Metallica
Лідер гурту Metallica розлучився після 25 років шлюбу
11:17
Ексклюзив
ЗАЕС
Окупанти замінували деякі об'єкти на ЗАЕС та намагаються по них влучити, щоб створити провокацію, - депутат облради Лишенко
11:10
Ексклюзив
Жигімантас Павіліоніс
Литва приймає тих, хто бореться проти режиму Лукашенка та Путіна, - литовський дипломат Павіліоніс
10:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в обмінниках України здорожчав: яка вартість 15 серпня
10:44
опалення
"Прошу підготувати теплий одяг та ковдри": Кличко розповів, якою взимку буде температура в оселях киян
10:36
Ексклюзив
Мелітополь
Мелітопольців відправляють в фільтраційні табори лише за український прапор в домівках, - мер Федоров
10:34
Миколаїв, обстріли
Пошкоджено готель та навчальний заклад: вночі росіяни накрили вогнем Миколаїв
10:29
Ексклюзив
російська література в школі
Дайте шанс шкільному вчителю, або Не чіпляйтеся за поли Булгакова!..
10:26
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Кількість загиблих уточнюється": Гайдай підтвердив удар ЗСУ по штабу вагнерівців у Попасній
10:22
Кличко розповів, коли дізнався, що РФ неминуче нападе на Україну
10:14
ЗАЕС окупанти
На ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки, - Енергоатом
09:51
Ексклюзив
Оленівка - наша Катинь
Потрібно, щоб питання поводження з військовополоненими стояло на порядку денному у всьому світі, - дружина бійця "Азову" Зарицька
09:43
Укрзалізниця
Укрзалізниця оголосила про затримку кількох потягів: список
09:41
Віталій Кличко та Наталія Кличко
Віталій Кличко оголосив про розлучення
09:39
Оновлено
Окупанти вдарили із "градів" по Нікополю і Марганецькій громаді
Окупанти вдарили із "градів" по Нікополю і Марганецькій громаді, чотири ракети С-300 влучили по Покровській 
09:27
Інфографіка
Втрати окупантів
За добу РФ втратили 200 військових, 12 танків та 1 гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
09:25
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Битва за Південь України перебуває у важливій фазі, - Згурець
09:14
Росія продовжує продукувати фейки
"Західна диктатура" та "проросійські настрої у американських військових": РФ поширила нові фейки
09:11
Маріуполь, Азовсталь
Розвідка Британії вказала на проблеми, які виникли у РФ з псевдореферендумом на Донеччині
09:03
Ракета
Росія запустила ракетами із Бєлгорода по Харківщині: є прильоти в Мерефі й Чугуєві
08:39
Донеччина
Російські війська вбили трьох жителів Донеччини за добу, 13 - поранили
08:30
Томас Тухель та Антоніо Конте (праворуч)
Тренери "Челсі" та "Тотенгема" влаштували сутичку після матчу, в Англії їм запропонували зустрітися у андеркарді бою Усик - Джошуа
08:30
Ексклюзив
Херсон
В Херсоні залишилось понад 100 тис. людей. Більшість з них - похилого віку, - секретар Херсонської міськради Лугова
08:20
Харків
Загарбники під час нічного обстрілу Харкова влучили по території підприємства
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV