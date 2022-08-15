Про це повідомляє Мінцифра у своєму телеграм-каналі.

Завдяки кібератакам на онлайн-ресурси ворога вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ. Це послаблює їхню економіку та спонсорування війни.

Зокрема, потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора рф. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо. Кіберудар паралізував роботу державної пошти та не допустив дохід, який міг поповнити бюджет країни й виготовити чергову ворожу ракету.

Зазнав кібератаки і Пенсійний фонд РФ. Як наслідок родини військових не отримали виплати та компенсації за своїх живих або неживих вбивць, які брали участь у війні проти України.

Постраждав також онлайн-банкінг: клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона.

Ще одна мішень для української ІТ-армії – платформи для відеоконференцій. Після виходу з ринку РФ світових компаній, у тому числі платформ для відеозв'язку, росіяни залишилися ні з чим, і тому створили власні аналоги. Однак ІТ-армія і тут перекрила доступ для відеоконференцій, які успішно не працювали.

З 26 лютого по 30 липня ІТ-спеціалісти та активісти кіберфронту атакували понад 6 тис. російських онлайн-ресурсів, блокування яких призвело до послаблення економіки Росії.

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