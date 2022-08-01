За 5 місяців війни українська ІТ-армія атакувала понад 6 тис. російських сайтів
з 26 лютого по 30 липня ІТ-спеціалісти та активісти кіберфронту атакували понад 6 тис. російських онлайн-ресурсів, блокування яких призвело до послаблення економіки Росії
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, з 26 лютого по 30 липня ІТ-спеціалісти та активісти кіберфронту заблокували понад 6 тис. ворожих онлайн-ресурсів. Такі кібератаки послаблюють економіку Росії, оскільки росіяни не могли здійснити грошові операції, отримати державні послуги, придбати товари, зокрема й для російських солдатів.
"ІТ-армія зупиняла роботу сайтів державних установ Росії, через що росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції та навіть вступити до навчального закладу... Зупинялася робота воєнторгів та онлайн-магазинів із продажу дронів, щоб завадити росіянам постачати необхідне спорядження своїм солдатам-вбивцям", - пише Мінцифри.
Також за даними Міністерства, ІТ-армія блокувала сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери, сервіси купівлі авіаквитків і страхування, кур'єрські онлайн-сервіси, сайти для замовлення їжі та інтернет-покупок.
Під кібератаки потрапили й сайти російських пропагандистських ЗМІ, які після роботи наших айтійців не могли розповсюджувати пропаганду.
Окрім того, Мінцифри повідомило про блокування сайту Роскосмосу, на якому Росія публікувала супутникові знімки центрів НАТО.
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