У США вперше визнали, що здійснюють "наступальні" кібератаки в підтримку України
Начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне заявив, що американські військові здійснюють "наступальні хакерські операції" на підтримку України
Про це Накасоне заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".
"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні", - сказав командувач американськими кібервійськами.
Він відмовився уточнювати подробиці кібератак, але наголосив, що вони відбувалися в законній площині відповідно до політики Пентагону та під цивільним наглядом.
"Моя робота – надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю", - додав Накасоне, не уточнивши, якими саме є ці варіанти.
За словами генерала, він "кожен день" прораховує можливість кібератаки Росії на Сполучені Штати, тому дії на випередження в кіберпросторі, які дозволяють виявити російських хакерів та їхні наміри, є дієвим засобом захисту США і союзників.
У цьому, додав Накасоне, допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами Заходу, яка почалася у 2018 році.
"Здатність обмінюватись інформацією, здатність перевірити її точність та своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабі була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з РФ)", - наголосив генерал.
- Відзначимо, що однією з наймасштабніших кібератак на Росію стало виведення з ладу 9 травня відеохостингу Rutube, який, попри усі зусилля, не зміг повноцінно відновити роботу.
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