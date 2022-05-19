У Росії визнали, що досі не змогли відновити Rutube після кібератаки 9 травня

Про це повідомило ТАСС, з посиланням на заяву прес-служби хостингу.

"Через десять днів після кібератаки в День Перемоги Rutube ще перебуває на стадії відновлення, точна дата повного відновлення відеосервісу невідома", - йдеться у повідомленні

Про масштабну атаку на російський хостинг стало відомо 9 травня.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що хакерам вдалося повністю видалити код сайту, через що він уже не зможе поновити роботу. У самому Rutube цю інформацію заперечували і стверджували, що невдовзі зможуть відновити доступ до ресурсу. 12 травня сервіс почав працювати, але з серйозними збоями.

Фахівці називають злом Rutube найбільшою перемогою з початку кібервійни з Росією, повідомляє телеграм-канал "IT ARMY of Ukraine"

Видалені як контент, так і вся внутрішня та зовнішня інфраструктура відеохостингу. Він відновленню не підлягає.

В українському кібервійську розповіли, що "Російську відповідь ютубу" зламали два українські IT-фахівці всього за пару днів.

Дуже суттєві пошкодження хостингу підтвердили й у відомій хакерській групі Anonymous у Twitter:

"Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервних копій та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, що означає, що Rutube, ймовірно, зник назавжди".

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заспокоїв росіян запевнивши, що це жодна не кібератака:

"Депропагандизація продовжується. Це не кібератака, це спеціальна операція щодо покращення вашої IT-інфраструктури".

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