У "Дії" запустили сертифікат для щеплених однією дозою COVID-вакцини: поки лише на iOS

Про це у Telegram повідомила пресслужба "Дії".



"Запустили сертифікати з однією дозою вакцини в застосунку "Дія" на іOS", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що так званий "жовтий" COVID-cертифікат можна буде отримати у застосунку "Дія". Він буде доступний після першої дози вакцини і діятиме 120 днів.



У пресслужбі зазначили, що для користувачів Android такі сертифікати з'являться після підтвердження у Google Play.



У пресслужбі поясниили, що внутрішні COVID-cертифікати "жовтого" і "зеленого" зразка дозволять бізнесу продовжити працювати, а людям - відвідувати масові заходи та громадські місця.



Для генерації "жовтого" сертифікату необхідно оновити застосунок до останньої версії в AppStore та в меню "Послуги" обрати "Отримати сертифікат". Після цього користувач має підписати згоду на передання даних за допомогою Дія.Підпису.

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