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У "Дію" додадуть до 10 нових послуг, документи перекладуть англійською

12 липня, 2022 вiвторок
08:45
Наука Додаток "Дія"

Міністерство цифрової трансформації підготувало до запуску близько 10 нових послуг та документів у застосунку "Дія"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у "Дії". Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", - зазначив він.

Так, електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання - у бета-тесті з'явиться вже цього тижня. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг "єНотаріату".

"Невдовзі відновлюємо в застосунку "шеринг техпаспорта". Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу", - зауважив Федоров.

Також цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.
 

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