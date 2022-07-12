У "Дію" додадуть до 10 нових послуг, документи перекладуть англійською

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у "Дії". Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", - зазначив він.



Так, електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання - у бета-тесті з'явиться вже цього тижня. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг "єНотаріату".



"Невдовзі відновлюємо в застосунку "шеринг техпаспорта". Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу", - зауважив Федоров.



Також цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.



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