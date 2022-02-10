У Дніпрі прапор Білорусі біля мерії замінили на біло-червоно-білий: Мінськ заявив Україні протест, Філатов прокоментував

Про це повідомляє пресслужба посольства Білорусі.

"У зв'язку з тим, що мерія міста Дніпра не відреагувала на звернення посла Ігоря Сокола за фактом акту вандалізму, що відбувся в місті Дніпрі, під час якого за рішенням мера міста Бориса Філатова державний прапор Республіки Білорусь було замінено на іншу символіку, 10 лютого 2022 р. в МЗС України направлено ноту посольства, в якій заявлено рішучий протест українській стороні", - йдеться у повідомленні.

У посольстві вважають, що з боку України стався "акт вандалізму та цинічний прояв недружнього ставлення до білорусів". Як ідеться у зверненні, такими діями було порушено "принцип суверенної рівності держав та принцип невтручання у внутрішні справи держав".

Відтак Білорусь вимагає повернення червоно-зеленого прапора та офіційних вибачень.









Мер Дніпра Борис Філатов у Facebook пояснив, що прапор замінили у рамках молодіжної програми "Алеї багатонаціонального міста", яка виграла фінансування з міського бюджету та спрямована об'єднати всі національні громади, які проживають у Дніпрі. Він зазначив, що біля міськради вже висять прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини та прапор кримських татар.

"Після маніпулятивних заяв, погроз і всієї тієї нісенітниці спаленого розуму, яку говорив Олександр Лукашенко про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом замінили на біло-червоно-білий", - пояснив Філатов.

Мер наголосив, що цей акт не можна розглядати як втручання у зовнішню політику держави. А місцеве самоврядування не може перешкоджати бажанню громадян висловити політичну позицію.

Пізніше Філатов написав, що Україна - вільна країна, і молодь має право "вішати у мерії будь-які прапори, які захоче, хоч веселкові", а влада Дніпра цьому не може перешкоджати.



