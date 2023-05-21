У Дніпрі спрацювала ППО

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Голова ОВА Сергій Лисак заявив про роботу ППО.

"Зберігайте спокій та поки перебувайте в безпечних місцях. Охоронці неба працюють!", - пише Лисак.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала з 22:36 до 00:04. Інформація про вибух надійшла о 22:38. О 23:34 з'явилась інформація про повторні вибухи.

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