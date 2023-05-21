У Дніпрі спрацювала ППО
Ввечері суботи, 20 травня, у Дніпрі спрацювала ППО
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
Голова ОВА Сергій Лисак заявив про роботу ППО.
"Зберігайте спокій та поки перебувайте в безпечних місцях. Охоронці неба працюють!", - пише Лисак.
Повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала з 22:36 до 00:04. Інформація про вибух надійшла о 22:38. О 23:34 з'явилась інформація про повторні вибухи.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе