У Дніпрі Укрзалізниця запускає City Express за прикладом Києва

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що на першому етапі Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро - Кам'янське і зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Кам'янське.

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Назад, із Кам'янського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час у дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становитиме приблизно 40 хвилин, а вартість - від 12 до 18 грн.

В Укрзалізниці повідомили, що для виконання поїздок за маршрутом буде використовуватися оновлений і сучасний рухомий склад: на маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди серії ЕПЛ2Т.

Поїзди будуть оснащені пандусами, місцями для людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією зі шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще – портами Type-C і USB для заряджання гаджетів.