У Дніпрі вантажівка зіткнулася з легковиком: дві людини загинули, одну госпіталізовано
Унаслідок зіткнення вантажівки Renault Magnum і легковика Chery Tiggo у Дніпрі дві людини загинули, ще одна отримала травми
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Повідомлення про ДТП до ДСНС надійшло 2 лютого о 00:52. Аварія сталася на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського Індустріального району Дніпра. Людей затиснуло в пошкодженому автомобілі.
Після прибуття рятувальників було встановлено, що зіткнулися автомобіль Chery Tiggo та вантажівка Renault Magnum.
За допомогою буксирувального троса рятувальники витягнули автівку з під причепа вантажівки та дістали звідти тіла двох людей. Щоб попередити загорання авто, вони вимкнули акумуляторні батареї з машин.
Унаслідок аварії загинули водій 1984 року народження і пасажир, інформацію про якого встановлюють. Пасажира 1984 року народження госпіталізували.
До надання допомоги залучили 6 співробітників ДСНС і 2 одиниці спецтехніки.
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