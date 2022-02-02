У Дніпрі вантажівка зіткнулася з легковиком: дві людини загинули, одну госпіталізовано

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



Повідомлення про ДТП до ДСНС надійшло 2 лютого о 00:52. Аварія сталася на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського Індустріального району Дніпра. Людей затиснуло в пошкодженому автомобілі.



Після прибуття рятувальників було встановлено, що зіткнулися автомобіль Chery Tiggo та вантажівка Renault Magnum.



За допомогою буксирувального троса рятувальники витягнули автівку з під причепа вантажівки та дістали звідти тіла двох людей. Щоб попередити загорання авто, вони вимкнули акумуляторні батареї з машин.



Унаслідок аварії загинули водій 1984 року народження і пасажир, інформацію про якого встановлюють. Пасажира 1984 року народження госпіталізували.



До надання допомоги залучили 6 співробітників ДСНС і 2 одиниці спецтехніки.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb