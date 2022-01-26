У Дніпровському районі Києва автівка Dodge спровокувала подвійне ДТП, є постраждалі

Про це передають Вартові.Еспресо.

Як розповіли водії мінівена Mercedes та легковика Dacia, вони рухались в напрямку Керченської площі, як раптом автівка Dodge, яка рухалось назустріч почала повертати ліворуч. За кермом Dodge перебувала жінка.

Один з водіїв, уникаючи лобового зіткнення, вивернув кермо праворуч та вдарив правим боком Dacia, яка рухалась правіше.

Після цього обидва авто вилетіли на тротуар, Mercedes протаранив електроопору, а Dacia зупинилась на газоні.

За словами очевидців, водій Mercedes лежав на тротуарі непритомний. На місце прибули медики "швидкої".

Водіям надали першу медичну допомогу, проте, незважаючи на травми, від госпіталізації учасники ДТП відмовились.

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