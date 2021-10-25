У Донецький області на базі роти поліції знайшли арсенал зброї
У селі Тоненьке Донецької області працівники ДБР викрили великий арсенал зброї та боєприпасів на території, яка підконтрольна поліції
Про це передає пресслужба ДБР.
"Працівники ДБР викрили великий арсенал зброї та боєприпасів у селі Тоненьке Донецької області. Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення "Кривбас" Нацполіції з Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.
Так, працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси.
"За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема вилучено 133 пакунки з предметами, зовні схожими на:
- постріли гранатометні різної модифікації – 89 од.
- реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 од.
- ручні гранати різних модифікацій –336 од.
- запали – 329 од.
- а також приблизно 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки.
Проводяться слідчі дії. Вирішується питання призначення відповідних судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за статтею незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
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