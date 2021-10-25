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У Донецький області на базі роти поліції знайшли арсенал зброї

25 жовтня, 2021 понедiлок
14:06
Кримінал

У селі Тоненьке Донецької області працівники ДБР викрили великий арсенал зброї та боєприпасів на території, яка підконтрольна поліції

Про це передає пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР викрили великий арсенал зброї та боєприпасів у селі Тоненьке Донецької області. Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення "Кривбас" Нацполіції з Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Так, працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси.

"За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема вилучено 133 пакунки з предметами, зовні схожими на:

  • постріли гранатометні різної модифікації – 89 од.
  • реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 од.
  • ручні гранати різних модифікацій –336 од.
  • запали – 329 од.
  • а також приблизно 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки.

Проводяться слідчі дії. Вирішується питання призначення відповідних судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за статтею незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

 

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Донбас
поліція
ДБР
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