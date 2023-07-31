У Донецькій області на шахті стався викид газу та вугілля, загинули троє працівників
У неділю, 30 липня, на Донеччині загинули троє шахтарів унаслідок вибуху газу та вугілля. Серед них машиніст і прохідники
Про це інформує Міненерго.
Троє працівників шахти ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське"" пропали під час несподіваного вибуху газу та вугілля учора ввечері.
Повідомляється, що після кількох годин аварійно-рятувальних робіт виявили шахтарів. Вони не вижили. Серед них були машиніст Харін В.М., прохідники Федоренко А.О. та Ночка Є.В.
Причини аварії встановлюються.
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