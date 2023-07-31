Про це інформує Міненерго.

Троє працівників шахти ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське"" пропали під час несподіваного вибуху газу та вугілля учора ввечері.

Повідомляється, що після кількох годин аварійно-рятувальних робіт виявили шахтарів. Вони не вижили. Серед них були машиніст Харін В.М., прохідники Федоренко А.О. та Ночка Є.В.

Причини аварії встановлюються.