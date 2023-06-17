Про це заявили в Міністерстві енергетики.

Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану.

Троє шахтарів травмовані, їх доставили до лікарні. Інших працівників вивели на поверхню.

Причини вибуху досі з’ясовуються.