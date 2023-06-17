На вугільній шахті у Павлограді стався вибух, трьох людей госпіталізували
В ніч на 17 червня 2023 року на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух. Трьох працівників доставили до лікарні
Про це заявили в Міністерстві енергетики.
Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану.
Троє шахтарів травмовані, їх доставили до лікарні. Інших працівників вивели на поверхню.
Причини вибуху досі з’ясовуються.
- 1 травня Росія атакувала Павлоград, внаслідок чого постраждали 35 людей, із них 6 - діти.
- Вранці 31 травня ворог обстріляв транспортне підприємство Межиріцької громади Павлоградського району на Дніпропетровщині. Унаслідок ворожої атаки виникли руйнування транспортного підприємства. Також легке поранення отримала 8-річна дитина.
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